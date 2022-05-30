Пьяные жители Литвы «перепутали» и избили украинцев вместо русских

«Слово и дело не разошлось у парней. В ближайшие выходные они “накушались в сопли” и уехали в столицу бить морды. И нашли, и избили. Но оказалось, напали они на украинцев, потому что для пьяных литовцев русский и украинский звучат одинаково», — сообщила комментатор.