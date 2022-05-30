Пьяные жители Литвы «перепутали» и избили украинцев вместо русских

Жители Литвы решили вступиться за украинских граждан и бить россиян, но план с треском провалился. Любопытную историю поведала литовчанка на российском форуме «Пикабу».
Муж автора со своими друзьями работали в Швейцарии. С момента начала спецоперации РФ на Украине они решили «мстить за украинцев» и бить русских. Активисты объявили, что на выходных будут уезжать в Стокгольм и избивать всех, кто разговаривает на русском языке.
В день «Х» мужчины отведали спиртного и отправились в столицу. Жертв они нашли и избили, но немного «перепутали», побив украинцев. Как оказалось, в нетрезвом состоянии литовцы не смогли определить язык, так что отомстить не получилось, передает слова автора «ПолитРоссия».
«Слово и дело не разошлось у парней. В ближайшие выходные они “накушались в сопли” и уехали в столицу бить морды. И нашли, и избили. Но оказалось, напали они на украинцев, потому что для пьяных литовцев русский и украинский звучат одинаково», — сообщила комментатор.
Ранее стало известно, что с 1 июня Польша отменяет бесплатный проезд для украинских беженцев. Об этом сообщает издание RT.