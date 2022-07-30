Пьяная Волочкова устроила скандал в эфире YouTube-шоу

Анастасия Волочкова регулярно оказывается в центре скандалов. При этом эпатажная балерина уже не первый раз появляется на публике в состоянии алкогольного опьянения.
Очередной такой случай произошел в эфире одного из YouTube-шоу. Экс-прима Большого театра пришла в нетрезвом состоянии, за что подписчики начали ее осуждать. Волочкова не смогла сдержаться и ответила всем хейтерам.
«Я Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить “ой, ты выпила”, слушайте, когда захотела, тогда и выпила», — гордо заявила звезда балета.
Вместе с тем балерина предложила всем критикам повторить ее достижения и посоветовала перестать рыться в чужом белье. Однако речь свою Волочкова завершила на позитивной ноте, пожелав всем добра и удачи.