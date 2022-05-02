Пьяная рецидивистка из ЯНАО получила два года тюрьмы за нападение на полицейского

Уголовное дело в отношении рецидивистки было возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает либо штраф до 200 тысяч рублей или иного дохода гражданина за период до 18 месяцев, либо принудительные работы до пяти лет. Также може быть назначен арест сроком до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.