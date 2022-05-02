Пьяная рецидивистка из ЯНАО получила два года тюрьмы за нападение на полицейского

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Жительница Приуральского района в феврале прошлого года несколько раз ударила полицейского в здании суда при оформлении административного ареста на десять суток. За это рецидивистке присудили два года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МВД, передает «Красный Север».
Уголовное дело в отношении рецидивистки было возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает либо штраф до 200 тысяч рублей или иного дохода гражданина за период до 18 месяцев, либо принудительные работы до пяти лет. Также може быть назначен арест сроком до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее в МВД рассказали о другой женщине из того же района, которая нанесла своей знакомой удар костылем по голове. Женщина признала свою вину, раскаялась и понесла наказание в виде 120 часов обязательных работ.