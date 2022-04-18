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    ПВО России сбили два украинских МиГ-29 в районе Изюма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
     wikipedia.org/Tech. Sgt. Charles Vaughn/Общественное достояние

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     wikipedia.org/Tech. Sgt. Charles Vaughn/Общественное достояние

    ПВО России сбили три украинских боевых самолета в районе
    населенных пунктов Изюм и Авдеевка. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.

    В районе Изюма российскими ПВО были сбиты два истребителя МиГ-29.
    Что касается Авдеевки, то вблизи этого города сбили один Су-25.

    Кроме того, российскими силами были сбиты в воздухе 11
    украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Климово,
    Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное. Также
    удалось перехватить десять крупнокалиберных снарядов, которые украинские реактивные
    системы залпового огня выпустили по Чернобаевке.

    Напомним, Россия проводит на Украине спецоперацию по
    денацификации и демилитаризации. Одной из целей Москвы стало предотвращение
    нападения на Донбасс, которое готовил киевский режим.

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