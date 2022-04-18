ПВО России сбили два украинских МиГ-29 в районе Изюма

Кроме того, российскими силами были сбиты в воздухе 11

украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Климово,

Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное. Также

удалось перехватить десять крупнокалиберных снарядов, которые украинские реактивные

системы залпового огня выпустили по Чернобаевке.