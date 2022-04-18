ПВО России сбили два украинских МиГ-29 в районе Изюма

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ПВО России сбили три украинских боевых самолета в районе
населенных пунктов Изюм и Авдеевка. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе брифинга.
В районе Изюма российскими ПВО были сбиты два истребителя МиГ-29.
Что касается Авдеевки, то вблизи этого города сбили один Су-25.
Кроме того, российскими силами были сбиты в воздухе 11
украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Климово,
Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное. Также
удалось перехватить десять крупнокалиберных снарядов, которые украинские реактивные
системы залпового огня выпустили по Чернобаевке.
Напомним, Россия проводит на Украине спецоперацию по
денацификации и демилитаризации. Одной из целей Москвы стало предотвращение
нападения на Донбасс, которое готовил киевский режим.