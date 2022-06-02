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ПВО ДНР отработала по воздушной цели ВСУ в районе поселка Верхнеторецкое: видео с места событий

ПВО ДНР отработала по воздушной цели ВСУ в районе поселка Верхнеторецкое: видео с места событий
Федеральное агентство новостей

Средства противовоздушной обороны Народной милиции Донецкой Народной Республики отработали по воздушной цели украинской армии в районе поселка Верхнеторецкое.

Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Донбассе показал эксклюзивные кадры с места событий.

Как сообщил наш спецкор, войска республики, предположительно, сбили беспилотник Вооруженных сил Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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