Путин: заявления Запада о «путинской инфляции» рассчитаны на тех, кто не умеет писать и читать

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все сообщения про «путинскую инфляцию» на Западе рассчитаны на тех, кто не успеет писать. Об этом он заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022.
«Вы уж меня извините, я не люблю, себя упоминать, но все мы слышим про “путинскую инфляцию” на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют», — отметил Путин.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.