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Путин заявил об отсутствии проблем с Финляндией и Швецией

Путин заявил об отсутствии проблем с Финляндией и Швецией
kremlin.ru / Администрация президента России

Москва не видит никаких проблем в отношениях со Стокгольмом и Хельсинки. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что Россия не возражает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако они должны понимать, что при размещении на их территории военной инфраструктуры Альянса последует зеркальный ответ.

«У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что военная спецоперация по демилитаризации Украины продолжается согласно плану.

НАТО Путин финляндия и швеция в НАТО
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