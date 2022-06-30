Путин заявил об отсутствии проблем с Финляндией и Швецией

«У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО», — подчеркнул российский лидер.