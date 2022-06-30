Путин заявил об отсутствии проблем с Финляндией и Швецией

Москва не видит никаких проблем в отношениях со Стокгольмом и Хельсинки. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Россия не возражает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако они должны понимать, что при размещении на их территории военной инфраструктуры Альянса последует зеркальный ответ.
«У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что военная спецоперация по демилитаризации Украины продолжается согласно плану.