Путин заявил об отсутствии победителя в случае конфликта НАТО и России

Победитель в военном конфликте между Североатлантическим альянсом и Россией будет отсутствовать. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин также заявил, что в случае военного конфликта с участием Североатлантического альянса и России европейские страны будут автоматически втянуты в войну с Москвой. По словам российского лидера, победителей «не будет». Глава России заявил об этом, отвечая на вопрос о варианте, когда Киев в качестве члена блока будет пытаться вернуть Крым.

Президент также сообщил, что Североатлантический альянс приближается к границе России, чего Москва не делает. При этом Путин отметил, что члены блока при этом еще и поучают Кремль, как и где ему размещать свои вооруженные силы.

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