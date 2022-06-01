Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей

»Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено — для этих семей, для ваших семей в том числе, — как минимум до 31 декабря 2023 года», — отметил лидер страны.