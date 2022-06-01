Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей

Действие программы льготного кредитования на покупку жилья для многодетных семей будет продлено до конца 2023 года, сообщил на встрече с многодетными семьями, получившими орден «Родительская слава», президент России Владимир Путин.
Программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, сообщил Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, получившими орден «Родительская слава».
Глава государства напомнил, что обсуждение этого вопроса проходило в конце мая на заседании Госсовета.
»Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено — для этих семей, для ваших семей в том числе, — как минимум до 31 декабря 2023 года», — отметил лидер страны.
Кроме того, в России стартует пилотная программа льготной ипотеки на строительство жилых частных домов, которым россияне намерены заняться самостоятельно. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.