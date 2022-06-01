Путин заявил о планах укрепить самостоятельность и суверенитет России

Россия будет укреплять силу, суверенитет и самостоятельность. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства обратился к участникам фестиваля «Большая перемена». По его словам, успех страны зависит от труда и достижений граждан, которые объединены общими ценностями, культурой и традициями.
«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», – сказал Путин.
Ранее Владимир Путин принял решение выдать паспорт РФ 70 иностранцам. Речь идет о гражданах, которые стали финалистами конкурса «Лидеры России».