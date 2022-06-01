Новости0

Путин заявил о планах укрепить самостоятельность и суверенитет России

Путин заявил о планах укрепить самостоятельность и суверенитет России
kremlin.ru / Администрация президента России

Россия будет укреплять силу, суверенитет и самостоятельность. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства обратился к участникам фестиваля «Большая перемена». По его словам, успех страны зависит от труда и достижений граждан, которые объединены общими ценностями, культурой и традициями.

«Вы живете, растете в очень динамичное время, когда мир меняется, причем меняется стремительно. Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет», – сказал Путин.

Ранее Владимир Путин принял решение выдать паспорт РФ 70 иностранцам. Речь идет о гражданах, которые стали финалистами конкурса «Лидеры России».

президент Путин Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.