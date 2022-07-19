Путин заявил о необходимости прекратить грабеж Сирии со стороны США

Соединенные Штаты должны перестать грабить сирийский народ и вывозить из страны нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам астанинского саммита «тройки».
Глава государства также указал на негативные последствия западных санкций в отношении Сирии. Он призвал не политизировать гуманитарную помощь в стране, напомнив, что за чертой бедности там живет большая часть населения.
«Есть у нас (России, Турции и Ирана) и общие позиции по Заевфратью, связанные с тем, что американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — отметил президент.
Саммит с участием глав-гарантов сирийского урегулирования прошел в Тегеране. В ходе него Путин также отметил продолжающуюся работу Ирана, России и Турции. По его словам, страны уже приняли меры, которые сломали хребет международному терроризму. При этом все хотят достичь конечной цели — ликвидировать соответствующие группировки в Сирии навсегда.