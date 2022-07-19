Путин заявил о необходимости прекратить грабеж Сирии со стороны США

Саммит с участием глав-гарантов сирийского урегулирования прошел в Тегеране. В ходе него Путин также отметил продолжающуюся работу Ирана, России и Турции. По его словам, страны уже приняли меры, которые сломали хребет международному терроризму. При этом все хотят достичь конечной цели — ликвидировать соответствующие группировки в Сирии навсегда.