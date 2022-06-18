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Путин заявил о необходимости отменить большую часть проверок бизнеса

Путин заявил о необходимости отменить большую часть проверок бизнеса
pxhere.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва навсегда отменит большую часть проверок бизнесов, которые не связаны с рисками причинения вреда.

Глава государства убежден, что бизнес необходимо мотивировать, а не принуждать к соблюдению требований и норм. Он считает, что от проверок компаний, которые не связаны с рисками причинения вреда, следует отказаться.

Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие проходит в Северной столице с 15 по 18 июня.

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