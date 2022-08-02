Путин заявил о недопустимости развязывания ядерной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей.
В связи с этим, конфликт с применением подобного вооружения никогда не должен быть развязан, подчеркнул российский глава. Кроме этого, Путин отметил, что Россия придерживается «букве и духу» Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Ранее журналисты издания The National Interest сообщили, что в настоящее время существует риск начала ядерной войны из-за происходящего на Украине конфликта, передает Ura.ru.