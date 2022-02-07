Путин заявил о деловом характере переговоров с Макроном

Переговоры президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Соответствующей информацией поделился российский лидер.

Путин сообщил, что его беседа с президентом Франции была содержательной. По словам российского лидера, переговоры с Макроном также были полезными. Разговор между президентами стран длился многие часы.

Недавно Путин сообщил, что у стран много вопросов. По его словам, их можно и нужно решать в формате личного разговора. До начала беседы президент России отметил, что Париж принимает усилия, чтобы разрешить кризис внутри Украины. Путин также добавил, что Россия и Франция имеют озабоченности в вопросе безопасности.

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