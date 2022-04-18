Путин заявил о безуспешных попытках Запада подтолкнуть Россию к краху банковской системы

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Страны Запада попытались при помощи введения калечащих
экономику санкций подтолкнуть Россию к краху банковской системы, но не смогли,
заявил президент Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства он констатировал возвращение курса рубля к показателям начала года.
По его словам, Запад пытался устроить в стране дефицит товаров, подтолкнуть ее к дефолту и кризису.
«Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», — отметил Путин.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила,
что банковский сектор демонстрирует высокую устойчивость даже в условиях
беспрецедентного санкционного давления.
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