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    Путин заявил о безуспешных попытках Запада подтолкнуть Россию к краху банковской системы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин заявил о безуспешных попытках Запада подтолкнуть Россию к краху банковской системы

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Страны Запада попытались при помощи введения калечащих
    экономику санкций подтолкнуть Россию к краху банковской системы, но не смогли,
    заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами правительства он констатировал возвращение курса рубля к показателям начала года.
    По его словам, Запад пытался устроить в стране дефицит товаров, подтолкнуть ее к дефолту и кризису.

    «Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», — отметил Путин.

    Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила,
    что банковский сектор демонстрирует высокую устойчивость даже в условиях
    беспрецедентного санкционного давления.

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