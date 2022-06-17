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Путин заявил, что прямые потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов

Путин заявил, что прямые потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов
Prt scr youtube.com/ Аргументы и факты – AиФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов. Об этом он заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

«Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%», — заявил президент.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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