Путин заявил, что прямые потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов

Президент России Владимир Путин сообщил, что только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов. Об этом он заявил в ходе выступления на ПМЭФ-2022.
«Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%», — заявил президент.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.