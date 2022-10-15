Путин заявил, что необходимости в переговорах с Байденом пока нет

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи глав государств-участников первого саммита «Россия – Центральная Азия» заявил, что окончательное решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. Путин также сообщил, что не видит необходимости в переговорах с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.