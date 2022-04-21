Путин заявил, что к работе АНО «Россия — страна возможностей» присоединились 150 стран

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Представители 150 стран присоединились к работе АНО «Россия — страна возможностей», что говорит о наличии у РФ большого числа единомышленников, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», в ходе которого рассказал о работе проекта. Путин отметил, что структура за четыре года смогла привлечь миллионы людей, показав свою востребованность.
«Хотел бы отметить также, что и наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это просто, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят идти вместе с нами, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», — добавил российский лидер.
Кроме того, Путин выразил благодарность волонтеров «за деятельное участие» в работе АНО «Россия — страна возможностей», а также пообещал поддержать реализацию новых идей.