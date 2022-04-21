Путин заявил, что к работе АНО «Россия — страна возможностей» присоединились 150 стран

«Хотел бы отметить также, что и наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это просто, честно говоря, для меня было абсолютно неожиданным. Это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят идти вместе с нами, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», — добавил российский лидер.