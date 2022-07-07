Путин заявил, что иностранцы-победители конкурса «Лидеры России» получили гражданство РФ

Иностранцы проявили высокий интерес к конкурсу «Лидеры России», заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, на участие в конкурсе было подано 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Для иностранцев, которые вошли в число победителей на «Лидерах России», предусмотрен ценный приз.
«Это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке», — приводит слова Путина РИА Новости.
Российский лидер встретился с победителями конкурса 7 июля. «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».