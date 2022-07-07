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Путин заявил, что иностранцы-победители конкурса «Лидеры России» получили гражданство РФ

Путин заявил, что иностранцы-победители конкурса «Лидеры России» получили гражданство РФ
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Иностранцы проявили высокий интерес к конкурсу «Лидеры России», заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, на участие в конкурсе было подано 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Для иностранцев, которые вошли в число победителей на «Лидерах России», предусмотрен ценный приз.

«Это впечатляет. Причем главным призом для иностранных граждан было получение российского гражданства в упрощенном порядке», — приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер встретился с победителями конкурса 7 июля. «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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