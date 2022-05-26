Путин заявил, что импортозамещение не станет «панацеей» от ухода иностранных компаний

Также президент отметил, что не видит проблем в том, что некоторые процессы по импортозамещению еще не завершены. Он добавил, что несмотря на попытки некоторых стран выдавить Россию с глобальной экономической арены, сделать это невозможно. РФ начнет приобретать новые компетенции, делая упор на прорывных технологиях.