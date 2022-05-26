Путин заявил, что импортозамещение не станет «панацеей» от ухода иностранных компаний

После ухода ряда иностранных компаний из России, их место займут отечественные, однако импортозамещение — не «панацея» для национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, передает РИА Новости.
По словам российского лидера, в стране подросло собственное производство, поэтому освободившиеся бизнес-ниши будут заняты. Но, подчеркнул президент, РФ собирается применить более широкий комплекс мер для развития.
«Импортозамещение — не панацея, и Россия не собирается заниматься только им, она собирается развиваться в целом», — подчеркнул Путин.
Также президент отметил, что не видит проблем в том, что некоторые процессы по импортозамещению еще не завершены. Он добавил, что несмотря на попытки некоторых стран выдавить Россию с глобальной экономической арены, сделать это невозможно. РФ начнет приобретать новые компетенции, делая упор на прорывных технологиях.