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Путин заявил, что авиаперевозки должны быть доступны для россиян

Путин заявил, что авиаперевозки должны быть доступны для россиян
kremlin.ru / Администрация президента России

Авиаперелеты должны быть одинаково доступны всем россиянам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин отметил, что показатели в сфере авиаперевозок в стране улучшаются. Однако нужно продолжать работу по повышению доступности авиатранспорта для населения.

«Затраты на развитие авиаотрасли не должны перекладываться на плечи пассажиров», — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, на рост показателей отрасли положительно повлияла государственная поддержка. К ней относится в том числе стабилизация цен на билеты.

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