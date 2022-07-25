Путин заявил, что авиаперевозки должны быть доступны для россиян

Авиаперелеты должны быть одинаково доступны всем россиянам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин отметил, что показатели в сфере авиаперевозок в стране улучшаются. Однако нужно продолжать работу по повышению доступности авиатранспорта для населения.
«Затраты на развитие авиаотрасли не должны перекладываться на плечи пассажиров», — подчеркнул глава государства.
По словам Владимира Путина, на рост показателей отрасли положительно повлияла государственная поддержка. К ней относится в том числе стабилизация цен на билеты.