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    Путин: Запад осознанно подтолкнул Украину к прямому столкновению с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин: Запад осознанно подтолкнул Украину к прямому столкновению с Россией

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Западные страны подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

    Также глава государства подчеркнул, что все задачи спецоперации Вооруженных сил России на украинской территории будут выполнены в обязательном порядке.

    Кроме того, по словам Путина, если Запад захочет вмешаться в проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, то РФ нанесет молниеносные удары.

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