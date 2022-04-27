Путин: Запад осознанно подтолкнул Украину к прямому столкновению с Россией

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Западные страны подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
Также глава государства подчеркнул, что все задачи спецоперации Вооруженных сил России на украинской территории будут выполнены в обязательном порядке.
Кроме того, по словам Путина, если Запад захочет вмешаться в проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, то РФ нанесет молниеносные удары.
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