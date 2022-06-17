Путин: Запад никогда не даст России критически важных технологий

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ необходимо обеспечить производство критически важных технологий самостоятельно. Так как западные страны не собираются делиться ими.
Путин сделал заявление о развитии новых технологий в России во время Петербургского международного экономического форума.
«Упаковку, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не дадут критически важных технологий», — отметил глава государства.
ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.