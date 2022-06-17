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Путин: Запад никогда не даст России критически важных технологий

Путин: Запад никогда не даст России критически важных технологий
kremlin.ru / Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ необходимо обеспечить производство критически важных технологий самостоятельно. Так как западные страны не собираются делиться ими.

Путин сделал заявление о развитии новых технологий в России во время Петербургского международного экономического форума.

«Упаковку, даже телефоны, смартфоны нам всегда дадут, но нам никогда не дадут критически важных технологий», — отметил глава государства.

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

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