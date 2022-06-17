Путин: Запад намеренно подорвал ключевые для бизнеса понятия ради своих амбиций

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевые для бизнеса понятия были намеренно основательно подорваны партнерами на Западе ради амбиций. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий», — сказал Путин.
Отметим, представитель Кремля отмечал в эфире Первого канала, что речь главы государства на форуме коснется экономических процессов. По словам Пескова, Путин лично принял участие в подготовке выступления и отнесся к этому очень ответственно. От президента ждут оценок происходящего и видения будущего, добавлял пресс-секретарь главы государства.
В этом году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также были запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.