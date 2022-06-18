Путин: Запад использовал спецоперацию России как «спасательный круг», чтобы свалить все на РФ

Спецоперация РФ стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По словам главы государства, события на Украине используются Западом как предлог, чтобы во всем обвинить Россию, в том числе и в своих внутренних проблемах.
Отметим, начало выступления Путина было запланировано на 14:00. За десять минут до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что время изменилось, так как системы ПМЭФ-2022 подвергаются массированным DDoS-атакам.