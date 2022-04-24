Путин выступил в Пасху с поздравлением православных россиян

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Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников и всех православных христиан с Пасхой.
По словам лидера, в этот праздник людей объединяют высокие духовные ценности. Они побуждают в обществе светлые чувства и веру, подчеркнул глава государства.
«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения», — приводит слова Путина сайт Кремля.
Напомним, что президент посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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