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    Путин выступил в Пасху с поздравлением православных россиян

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин выступил в Пасху с поздравлением православных россиян

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников и всех православных христиан с Пасхой.

    По словам лидера, в этот праздник людей объединяют высокие духовные ценности. Они побуждают в обществе светлые чувства и веру, подчеркнул глава государства.

    «Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения», — приводит слова Путина сайт Кремля.

    Напомним, что президент посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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