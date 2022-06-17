Путин: высокие процентные ставки сохранили сбережения граждан

Увеличение ключевой ставки затормозило рост экономики, однако позволило сохранить сбережения россиян в банках. Такое заявление на пленарном заседании ПМЭФ-2022 сделал президент России Владимир Путин.
Он отметил, что на фоне инфляции правительство провело индексацию соцвыплат и пенсий, а также повысило уровень прожиточного минимума, чтобы защитить наименее обеспеченных граждан.
«А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс», — пояснил Путин.
Президент РФ ранее заявил, что российская экономика выстояла, несмотря на попытки Запада ее с помощью санкций.