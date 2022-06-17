Путин: высокие процентные ставки сохранили сбережения граждан

«А в свою очередь высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса, понятно, высокая ключевая ставка прижимает экономику. Понятно. Для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс», — пояснил Путин.