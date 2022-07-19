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Путин высказался о возможности переговоров с Зеленским

Путин высказался о возможности переговоров с Зеленским
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле почти достигли договоренностей по урегулированию кризиса, однако в последний момент Киев отказался от их выполнения. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Вот известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но как известно, после этого и после того как создать эти условия наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты», — отметил глава государства.

Путин поблагодарил Турцию и ряд других стран за посреднические услуги в нормализации ситуации. Однако, добавил президент, итоговый результат зависит не от посредников, а от самих договаривающихся сторон.

Зеленский Путин Украина
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