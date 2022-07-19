Путин высказался о возможности переговоров с Зеленским

«Вот известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но как известно, после этого и после того как создать эти условия наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты», — отметил глава государства.