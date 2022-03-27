Путин выразил благодарность участвующим в спецоперации на Украине росгвардейцам

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Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников
Росгвардии, принимающих участие в спецоперации на Украине в видеообращении в
честь Дня войск национальной гвардии РФ.
Он высоко оценил их профессионализм, мужество и личный
героизм. Глава государства также заявил, что военные вносят вклад в борьбу с
терроризмом и экстремизмом.
«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас.
Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России», —
подчеркнул Путин.
Российский лидер 24 февраля объявил о старте военной
спецоперации на Украине. Он отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а
действует исключительно с целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии
киевского режима.
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