Путин выразил благодарность участвующим в спецоперации на Украине росгвардейцам

kremlin.ru / Администрация президента России Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников
Росгвардии, принимающих участие в спецоперации на Украине в видеообращении в
честь Дня войск национальной гвардии РФ.

Он высоко оценил их профессионализм, мужество и личный
героизм. Глава государства также заявил, что военные вносят вклад в борьбу с
терроризмом и экстремизмом.

«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас.
Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России», —
подчеркнул Путин.

Российский лидер 24 февраля объявил о старте военной
спецоперации на Украине. Он отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а
действует исключительно с целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии
киевского режима.

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