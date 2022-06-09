Путин встретился с молодыми бизнесменами в преддверии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в этот четверг проводит встречу молодыми предпринимателями на ВДНХ. Мероприятие проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума.
Глава государства на встрече затронул с разработчиками стартапов такие темы, как, например, перспективы развития глобальной и российской экономики. Участники мероприятия рассмотрели ситуацию в сферах технологий и инноваций, а также сельского хозяйства и креативного сектора экономики.
«Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача», — заметил на встрече президент.
Путин также заверил представителей нового поколения предпринимателей, что через 10 лет страна будет жить лучше. Он отметил, что россиян должно быть больше и они должны быть здоровыми.