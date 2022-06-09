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Путин встретился с молодыми бизнесменами в преддверии ПМЭФ

Путин встретился с молодыми бизнесменами в преддверии ПМЭФ
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин в этот четверг проводит встречу молодыми предпринимателями на ВДНХ. Мероприятие проходит в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства на встрече затронул с разработчиками стартапов такие темы, как, например, перспективы развития глобальной и российской экономики. Участники мероприятия рассмотрели ситуацию в сферах технологий и инноваций, а также сельского хозяйства и креативного сектора экономики.

«Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача», — заметил на встрече президент.

Путин также заверил представителей нового поколения предпринимателей, что через 10 лет страна будет жить лучше. Он отметил, что россиян должно быть больше и они должны быть здоровыми.

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