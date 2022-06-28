Путин во время встречи с Рахмоном назвал Таджикистан дружеской землей

Визит в Душанбе соответствует договоренностям России и Таджикистана. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Согласно полученной информации, президент РФ проводит встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Путина, встреча соответствует договоренностям между Москвой и Душанбе. Переговоры должны были состояться раньше, однако этому препятствовала пандемия коронавируса.
«Сейчас ситуация становится получше, и я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника», – сказал российский лидер.
Стоит отметить, что стороны намерены обсудить двусторонние отношения. Кроме того, они затронут вопросы по международной повестке.