Путин во время встречи с Рахмоном назвал Таджикистан дружеской землей

Согласно полученной информации, президент РФ проводит встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. По словам Путина, встреча соответствует договоренностям между Москвой и Душанбе. Переговоры должны были состояться раньше, однако этому препятствовала пандемия коронавируса.