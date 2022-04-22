Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета допустил встречу с Зеленским

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Киевский режим не позволяет военным в «Азовстали»
сложить оружие. Об этом президент России Владимир Путин рассказал председателю
Евросовета Шарлю Мишелю.
Российский лидер переговорил с Мишелем по телефону. В
ходе беседы Путин допустил встречу с Зеленским. Однако это будет зависеть от
результатов встреч делегаций из Москвы и Киева.
«Реагируя
на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским,
президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что
такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся
переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская
сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые
решения», — рассказали в пресс-службе Кремля.
Ранее президент
Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость Европы продолжать диалог с
Путиным по Украине. На ее территории с 24 февраля проходит военная
спецоперация. Перед российскими ВС стоят задачи по денацификации и
демилитаризации соседнего государства, пояснили в Минобороны.