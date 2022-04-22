Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета допустил встречу с Зеленским

«Реагируя

на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским,

президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что

такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся

переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская

сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые

решения», — рассказали в пресс-службе Кремля.