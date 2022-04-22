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    Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета допустил встречу с Зеленским

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета допустил встречу с Зеленским

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Киевский режим не позволяет военным в «Азовстали»
    сложить оружие. Об этом президент России Владимир Путин рассказал председателю
    Евросовета Шарлю Мишелю.

    Российский лидер переговорил с Мишелем по телефону. В
    ходе беседы Путин допустил встречу с Зеленским. Однако это будет зависеть от
    результатов встреч делегаций из Москвы и Киева.

    «Реагируя
    на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским,
    президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что
    такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся
    переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская
    сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые
    решения», — рассказали в пресс-службе Кремля.

    Ранее президент
    Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость Европы продолжать диалог с
    Путиным по Украине. На ее территории с 24 февраля проходит военная
    спецоперация. Перед российскими ВС стоят задачи по денацификации и
    демилитаризации соседнего государства, пояснили в Минобороны.

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