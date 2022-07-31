Путин: ВМФ РФ получит ракетные комплексы «Циркон» уже в ближайшие месяцы

Военно-морской флот РФ начнет получать на вооружение новейшие ракетные комплексы «Циркон» уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе главного военно-морского парада в Петербурге.
По словам президента России Владимира Путина, флагман главного военно-морского парада фрегат «Адмирал Горшков» одним из первых получит на вооружение ракетные комплексы «Циркон».
«Возможности комплексов “Циркон” безграничны», — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что Путин для участия в главном военно-морском параде прибыл в Кронштадт, где посетил музейно-исторический парк «Остров Фортов».