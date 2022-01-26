Путин: власти РФ помогают иностранному бизнесу чувствовать себя комфортно в России

Власти РФ предпринимают меры для максимально комфортного существования зарубежного бизнеса в России, в том числе итальянского. На это указал президент страны Владимир Путин.

Российский лидер также добавил, что правительство РФ уделяет и намерено уделять в дальнейшем приоритетное внимание макроэкономической стабильности в государстве.

В режиме видеоконференции проводится встреча Владимира Путина с главами ведущих итальянских компаний. Обсуждается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии, а также перспективы расширения деловых связей.

Руководители сомнительного бизнеса могут попасть под санкции. Центробанк РФ планирует ввести дополнительные ограничения для глав фирм, которые после запуска новой антиотмывочной платформы окажутся в так называемой красной зоне.

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