Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены

В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
Ранее, 21 сентября, глава государства объявил частичную мобилизацию. В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, суверенитета и территориальной целостности страны. Уже нет сомнений, что цель Запада — ослабить и уничтожить Россию, сделать так, чтобы страна перестала существовать, отметил президент. Плацдармом для этого выбрана территория Украины. Путин подчеркнул, что решение о частичной мобилизации в полной мере адекватно угрозам, с которыми Россия сталкивается.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что по мобилизационным мероприятиям планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов. Каждый регион получил соответствующую квоту.
Мобилизационные мероприятия начались в день обращения президента. Путин подчеркнул, что перед отправкой в военные части призванные россияне в обязательном порядке пройдут дополнительную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции».