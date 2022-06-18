Путин: в странах Еврозоны растет инфляция, хотя они не проводят спецопераций

Российский лидер Владимир Путин заявил, что страны Еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, однако в государствах растет инфляция. Об этом президент России заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 млрд долларов, эти издержки ложатся на людей, инфляция в отдельных странах еврозоны уже выше 20%», — заявил Путин.
Отметим, представитель Кремля отмечал в эфире Первого канала, что речь главы государства на форуме коснется экономических процессов. По словам Пескова, Путин лично принял участие в подготовке выступления и отнесся к этому очень ответственно. От президента ждут оценок происходящего и видения будущего, добавлял пресс-секретарь главы государства.