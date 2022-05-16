Путин: в биолабораториях США на постсоветском пространстве изучают распространение вирусов

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Москва давно заявляла о беспокойстве по деятельности биолабораторий США на постсоветском пространстве. С таким сообщением выступил президент России Владимир Путин.
На саммите ОДКБ в Кремле глава государства отметил, что Соединенные Штаты изучают распространение вирусов в биолабораториях на постсоветском пространстве.
«Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — говорится в речи Путина.
В рамках саммита ОДКБ президент России также высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Москва ответит на решения Хельсинки и Стокгольма, процитировали Путина на телеканале RT.