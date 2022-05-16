Путин: в биолабораториях США на постсоветском пространстве изучают распространение вирусов

«Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — говорится в речи Путина.