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    Путин: в биолабораториях США на постсоветском пространстве изучают распространение вирусов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин: в биолабораториях США на постсоветском пространстве изучают распространение вирусов

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Москва давно заявляла о беспокойстве по деятельности биолабораторий США на постсоветском пространстве. С таким сообщением выступил президент России Владимир Путин.

    На саммите ОДКБ в Кремле глава государства отметил, что Соединенные Штаты изучают распространение вирусов в биолабораториях на постсоветском пространстве.

    «Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», — говорится в речи Путина.

    В рамках саммита ОДКБ президент России также высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Москва ответит на решения Хельсинки и Стокгольма, процитировали Путина на телеканале RT.

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