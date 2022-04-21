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    Путин уверен в наступлении мира в Донбассе благодаря России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин уверен в наступлении мира в Донбассе благодаря России

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Благодаря России в Донбассе наступит мир. Об этом
    заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства вступил на заседании набсовета АНО
    «Россия — страна возможностей». В ходе своей речи президент выразил
    уверенность, что РФ принесет мир жителям ЛДНР.

    «Мы будем действовать последовательно и добьемся
    положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется. Так и будет», — уверен Владимир Путин.

    Ранее российский лидер выразил уверенность, что благородные цели
    по защите Донбасса будут достигнуты, сообщает RT.

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