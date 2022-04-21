Путин уверен в наступлении мира в Донбассе благодаря России

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Благодаря России в Донбассе наступит мир. Об этом
заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства вступил на заседании набсовета АНО
«Россия — страна возможностей». В ходе своей речи президент выразил
уверенность, что РФ принесет мир жителям ЛДНР.
«Мы будем действовать последовательно и добьемся
положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется. Так и будет», — уверен Владимир Путин.
Ранее российский лидер выразил уверенность, что благородные цели
по защите Донбасса будут достигнуты, сообщает RT.
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