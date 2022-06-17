Путин уверен, что Россия сможет решить проблему с упаковками для сока

«Что нас для нас главное: быть независимыми или уметь упаковку сегодня? Если не будет суверенитета – мы все будем покупать и будем производить нефть, газ, седла и продавать кругляк — это неизбежно, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее», — выразил мнение президент.