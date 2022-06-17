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Путин уверен, что Россия сможет решить проблему с упаковками для сока

Путин уверен, что Россия сможет решить проблему с упаковками для сока
Федерально агентство новостей / Степан Яцко

Российский президент Владимир Путин во время ПМЭФ-22 напомнил о важности государственного суверенитета. Путин не сомневается, что для России гораздо важнее обеспечить достойное будущее для следующих поколений, чем обеспечить население упаковками для сока. Президент также отметил, что у страны есть потенциал наладить производство упаковки внутри страны.

Путин подчеркнул, что потеря суверенитета будет означать распродажу ресурсов и зависимость от импорта. 

«Что нас для нас главное: быть независимыми или уметь упаковку сегодня? Если не будет суверенитета – мы все будем покупать и будем производить нефть, газ, седла и продавать кругляк — это неизбежно, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее», — выразил мнение президент.

Глава государства добавил, что для РФ не будет проблемой найти других поставщиков упаковки для сока. 

 

 

ПМЭФ-22 Путин сок
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RusNewsToday24
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