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Путин утвердил закон, относящий сведения о золотом запасе России к гостайне

Путин утвердил закон, относящий сведения о золотом запасе России к гостайне
pxhere.com/PD

Данные о размерах резервов золотого запаса и государственных валютных резервах России включили в перечень сведений, содержащих государственную тайну. Закон об этом, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Утвержденные нормы направлены на изменение регулирования корпоративных отношений. Ранее указанные сведения не составляли государственную тайну, теперь власти получили право засекретить информацию о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах России. 

В пояснительной записке к закону уточняется, что из-за недружественных действий некоторых государств и международных организаций существует необходимость защитить данные о государственных золотовалютных фондах, что и предусматривается в документе.

гостайна золотовалютные резервы Путин
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