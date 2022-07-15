Путин утвердил закон о наказании допущенных к гостайне лиц за несанкционированный выезд из РФ

Лица, допущенные к государственной тайне, могут лишиться свободы на срок до семи лет за несанкционированный выезд из России. Об этом говорится в законе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным.
Документ в четверг появился на официальном интернет-портале правовой информации. Так, для правонарушителей предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершено группой, то оно наказывается заключением под стражу в течение 3-7 лет.
Ранее Путин подписал закон, приравнивающий переход на сторону противника в вооруженном конфликте к госизмене. Правонарушителям грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.