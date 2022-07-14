Путин утвердил объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования объединяются в единый Социальный фонд. Закон об реорганизации ведомств подписал президент РФ Владимир Путин.
Проводимая реформа подразумевает создание социального казначейства, единой цифровой платформы и объединение систем в рамках существующей социальной сферы. Благодаря такой мере государство получит возможность централизовано управлять выплатами, предоставляя их максимально оперативно, адресно и удобно.
Социальный фонд начнет функционировать с 1 января 2023 года. При этом переходный период для формирования ведомства может занять до двух лет.