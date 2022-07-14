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Путин утвердил объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования

Путин утвердил объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования
Федеральное агентство новостей

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования объединяются в единый Социальный фонд. Закон об реорганизации ведомств подписал президент РФ Владимир Путин.

Проводимая реформа подразумевает создание социального казначейства, единой цифровой платформы и объединение систем в рамках существующей социальной сферы. Благодаря такой мере государство получит возможность централизовано управлять выплатами, предоставляя их максимально оперативно, адресно и удобно.

Социальный фонд начнет функционировать с 1 января 2023 года. При этом переходный период для формирования ведомства может занять до двух лет.

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