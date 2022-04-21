Путин усомнился в изменении отношения Европы к России

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Отношение Европы к Москве вряд ли изменится в лучшую сторону. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.
По его словам, оснований для изменений не наблюдается. Глава российского государства подчеркнул, что программы развития должны этот момент учитывать.
Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство РФ не сожалеет о выходе Москвы из Совета Европы. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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