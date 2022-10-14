Путин: уничтожение Украины не является главной задачей России

Перед Россией не стоит задача по уничтожению Украины. По ситуации высказался президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер констатировал, что ликвидация Украины как государства не является целью России.
«Мы не ставим задачу перед собой задачу по уничтожению Украины. Украина перекрыла воду в Крым. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Это пример логики наших действий», — пояснил президент.
Также глава государства отметил, что сейчас нет необходимости в массированных ударах по объектам на Украине, в настоящее время перед РФ в рамках спецоперации стоит другие цели.