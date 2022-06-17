Путин: Украина не восстановит экономику благодаря вступлению в ЕС

Президент России Владимир Путин оценил перспективы Украины в случае вступления в Евросоюз.
Украинская экономика не будет восстановлена, если страна станет членом Евросоюза, уверен Владимир Путин. Соответствующее мнение глава государства озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин отметил, что ЕС не станет финансировать создание конкурентов. Более того, глава государства заявил, что Россия не против вступления Украины в союз, так как он не является военным блоком.