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Путин: Украина не восстановит экономику благодаря вступлению в ЕС

Путин: Украина не восстановит экономику благодаря вступлению в ЕС
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин оценил перспективы Украины в случае вступления в Евросоюз. 

Украинская экономика не будет восстановлена, если страна станет членом Евросоюза, уверен Владимир Путин. Соответствующее мнение глава государства озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что ЕС не станет финансировать создание конкурентов. Более того, глава государства заявил, что Россия не против вступления Украины в союз, так как он не является военным блоком. 

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