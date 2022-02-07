Путин указал на отсутствие альтернативы Минским соглашениям по Украине

Путин указал на отсутствие альтернативы Минским соглашениям по Украине Новости
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Президент России Владимир Путин считает, что Минские соглашения по Украине живы и у них нет альтернативы.

Мнением глава государства поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись в минувший понедельник, 7 февраля, в Москве.

«Что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет», — заявил Путин.

«Нравится не нравится — терпи, моя красавица, надо исполнять», — добавил российский лидер.

Ранее президент сообщил, что его беседа с Макроном была содержательной и полезной. Недавно Путин отмечал, что у стран много вопросов. По его словам, их можно и нужно решать в формате личного разговора. До начала беседы президент России отметил, что Париж принимает усилия, чтобы разрешить кризис внутри Украины. Путин также добавил, что Россия и Франция имеют озабоченности в вопросе безопасности.

 
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Минские соглашения Путин Украина
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