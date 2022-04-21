Путин: трагедия в Донбассе вынудила Россию начать спецоперацию на Украине

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента

Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со

сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса

попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.