Путин: трагедия в Донбассе вынудила Россию начать спецоперацию на Украине

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Донбассе
вынудила Россию начать спецоперацию на Украине.
Путин также отметил, что РФ будет предпринимать
последовательные шаги и добьется нормализации жизни в Донбассе.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента
Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со
сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса
попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
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