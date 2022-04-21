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    Путин: трагедия в Донбассе вынудила Россию начать спецоперацию на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин: трагедия в Донбассе вынудила Россию начать спецоперацию на Украине

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Донбассе
    вынудила Россию начать спецоперацию на Украине.

    Путин также отметил, что РФ будет предпринимать
    последовательные шаги и добьется нормализации жизни в Донбассе.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента
    Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со
    сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса
    попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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