Путин спрогнозировал рост цен на металлы в Европе

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Европейская бюрократия проигнорировала интересы собственных
производителей, поэтому цены на металл в Европе будут расти, заявил президент
России Владимир Путин, передает РИА
Новости.
Российский лидер подчеркнул, что ограничения, затронувшие
российских металлургов, противоречат нормам Всемирной торговой организации. По
мнению президента, «этот момент» необходимо проверить.
Помимо роста цен на металл в Европе ожидается серьезный взлет
уровня инфляции, добавил Путин.
Также, обратил внимание президент, сегодня нет оснований
ожидать изменения антироссийской позиции Европы. Поэтому, считает он, в
программах развития, следует исходить именно из текущего положения дел.
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