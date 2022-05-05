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    Путин сообщил о готовности России провести безопасную эвакуацию мирных жителей из «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин сообщил о готовности России провести безопасную эвакуацию мирных жителей из «Азовстали»

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    Global look press.Kremlin Pool

    Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Израиля Нафтали Бенету о готовности Москвы провести безопасную эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

    Согласно заявлению пресс-службы Кремля, главы двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в Мариуполе. Российский лидер заверил, что подразделения ВС РФ совместно с силами Народной милиции ДНР делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный выход гражданских лиц с «Азовстали», где их в качестве заложников удерживают украинские националисты.

    Ранее Минобороны России сообщало, что 30 апреля и 1 мая с территории завода было эвакуировано более 100 мирных жителей.

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