Путин сообщил о готовности России провести безопасную эвакуацию мирных жителей из «Азовстали»

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, главы двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в Мариуполе. Российский лидер заверил, что подразделения ВС РФ совместно с силами Народной милиции ДНР делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный выход гражданских лиц с «Азовстали», где их в качестве заложников удерживают украинские националисты.