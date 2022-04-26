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    Путин сообщил о 1300 добровольно сдавшихся в плен украинских военных

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин сообщил о 1300 добровольно сдавшихся в плен украинских военных

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин сообщил о продолжающейся на Украине спецоперации ВС РФ. В плен российским военным сдались 1300 солдат ВСУ.

    Среди добровольно сдавшихся украинских военных есть и раненые — им оказывают помощь российские медики, сообщил Путин на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    Путин также донес до Гутерреша информацию о ситуации в Мариуполе. По словам президента, в городе действуют гуманитарные коридоры, созданные ВС РФ для мирных жителей. Их эвакуации из Мариуполя могут препятствовать только украинские националисты, которые надеются использовать гражданских лиц в качестве живого щита.

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