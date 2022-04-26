Путин сообщил о 1300 добровольно сдавшихся в плен украинских военных

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Президент России Владимир Путин сообщил о продолжающейся на Украине спецоперации ВС РФ. В плен российским военным сдались 1300 солдат ВСУ.
Среди добровольно сдавшихся украинских военных есть и раненые — им оказывают помощь российские медики, сообщил Путин на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Путин также донес до Гутерреша информацию о ситуации в Мариуполе. По словам президента, в городе действуют гуманитарные коридоры, созданные ВС РФ для мирных жителей. Их эвакуации из Мариуполя могут препятствовать только украинские националисты, которые надеются использовать гражданских лиц в качестве живого щита.
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