Путин сообщил о 1300 добровольно сдавшихся в плен украинских военных

Путин также донес до Гутерреша информацию о ситуации в Мариуполе. По словам президента, в городе действуют гуманитарные коридоры, созданные ВС РФ для мирных жителей. Их эвакуации из Мариуполя могут препятствовать только украинские националисты, которые надеются использовать гражданских лиц в качестве живого щита.